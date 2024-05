Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall auf der Autobahn 2

Bielefeld (ots)

SSC - BAB 2 - Rheda Wiedenbrück - Am 09.05.2024, gegen 23.00 Uhr, kam es auf der BAB 2 im Bereich Rheda-Wiedenbrück zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 39-Jähriger aus Lippetal mit seinem PKW Fiat mit hoher Geschwindigkeit den linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Hannover. Kurz hinter der Anschlussstelle Herzebrock-Clarholz befuhr ein 50-Jähriger aus Hamm mit seinem Pkw VW Golf den mittleren Fahrstreifen. In Höhe der Unfallstelle wechselte der Fahrer des Golfs auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah er den sich von hinten nähernden Pkw des Lippetalers. Durch die folgende Kollision schleuderten beide Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn in einen angrenzenden Graben.

Während des Schleudervorgangs kam es noch zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw Renault einer 24-Jährigen aus Frankreich. Der Französin gelang es, ihren leicht beschädigten Pkw auf dem Seitenstreifen anzuhalten.

Alle Fahrzeuginsassen konnten selbstständig ihre Fahrzeuge verlassen.

Bei dem Unfall wurden der Golffahrer leicht und zwei Mitfahrer schwer verletzt. Der Fahrer des Fiat wurde ebenfalls schwer verletzt.

Der Golf und der Fiat wurden schwer beschädigt und mussten aus dem Graben geborgen werden.

Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde der rechte Fahrstreifen für ca. 90 Minuten gesperrt.

Die eingesetzten Polizeibeamten schätzten den Sachschaden auf ca. 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell