Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Mikrowelle in Aufenthaltsraum brennt ++ Kollision in Kreuzungsbereich - 19.000 Euro Schaden ++ Radfahrer beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr touchiert ++

Lüneburg (ots)

Presse - 26.06.2024 ++

Lüneburg

Dahlenburg - Kollision in Kreuzungsbereich - 19.000 Euro Schaden

Zu einer Kollision zweier Pkw im Kreuzungsbereich Bundesstraße 216 - Birkenhof kam es in den Nachmittagsstunden des 25.06.24. Ein 38 Jahre alter Fahrer eines Pkw Citroen Jumper hatte gegen 17:00 Uhr vom Birkenhof kommend die Vorfahrt einer 61 Jahre alten Fahrerin eines Pkw Ford Fiesta missachtet, so dass es zur Kollision kam. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht. Am Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden, so dass ein Schaden von mehr als 19.000 Euro entstand.

Lüneburg - Einbruch in Geschäftsgebäude

In das Gebäude eines Möbelmarktes Vor dem Neuen Tore brachen Unbekannte in der Nacht zum 26.06.24 ein. Die Täter hatten eine Tür aufgebrochen und sich mit Werkzeug an einem Tresor/Wertgelass zu schaffen gemacht. Sie erbeuteten Bargeld sowie Urkunden und Schlüssel. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Kleinkraftrad gestohlen

Ein Kleinkraftrad der Marke Kymco stahlen Unbekannte in der Nacht zum 25.06.24 von einem Parkplatz im Ovelgönner Weg. Die Polizei hat das Kraftrad mit dem Versicherungskennzeichen 415WGB zur Fahndung ausgeschrieben. Es entstand ein Schaden von gut 1.200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Geldbörse aus Rollator-Körbchen gestohlen

Die Geldbörse eines 79-Jährigen stahlen Unbekannte in den Morgenstunden des 25.06.24 in einem Lebensmittelgeschäft in der Wulf-Werum-Straße aus dem Körbchen eines Rollators. Ein Dieb nutzte zwischen 10:00 und 10:15 Uhr eine günstige Gelegenheit und griff sich die Börse mit persönlichen Papieren, EC-Karten und Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Scharnebeck - Mikrowelle in Aufenthaltsraum brennt

Zu einem Brand einer Mikrowelle in einem Aufenthaltsraum für Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes, Marktplatz, kam es in den Morgenstunden des 26.06.24. Die Mikrowelle befand sich dabei gegen 07:30 Uhr auf einem Herd. Die Feuerwehr war vor Ort. Gebäudeschaden entstand nicht. Die Polizei ermittelt zu den Umständen.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Radfahrer beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr touchiert - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 71 Jahre alter Radfahrer in den Nachmittagsstunden des 25.06.24 nach einer Kollision im Kreisverkehr in der Birkenstraße. Ein 48 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford Transit hatte den Senior gegen 15:00 Uhr beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr übersehen. Es entstand ein Schaden von gut 450 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell