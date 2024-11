POL-BOR: Stadtlohn - Lkw fährt nach Unfall weiter

Borken (ots) - Tatort: Borken, Duesbergstraße; Tatzeit: zwischen 12.11.2024, 16.00 Uhr, und 13.11.2024, 07.45 Uhr; Mit Farbe beschmiert haben Unbekannte in Borken die Wand einer Sporthalle. Dazu kam es zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen an der Duesbergstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

