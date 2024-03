Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Büroeinbrüche an der Münsterstraße

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (20.03. - 21.03.) gewaltsam Zutritt in zwei Büroräumlichkeiten an der Münsterstraße verschafft. Den Erkenntnissen zufolge hebelten die Einbrecher in beiden Fällen zunächst ein Fenster auf du gelangten anschließend in die Räume. In den Räumlichkeiten eines Reisebüros durchsuchten die Täter sämtliche Schränke und Schreibtischschubladen nach Wertgegenständen. Ersten Feststellungen nach wurde aber nichts entwendet. Aus den Büros eines nahegelegenen Ortsvereins an der Münsterstraße haben die Einbrecher eine Geldkassette mit Unterlagen, eine Spendenbox, eine Musikbox sowie eine Digitalkamera gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen an den Tatorten oder in deren Umgebung machen können? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

