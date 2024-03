Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei- und Feuerwehreinsatz an der Wartenbergstraße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Eine noch eingeschaltete Herdplatte sorgte am Mittwochmorgen (20.03., 08.45 Uhr) für einen Einsatz zweier Löschzüge der Feuerwehr sowie mehrerer Polizeikräfte in einem Mehrfamilienhaus an der Wartenbergstraße. Betroffen war eine Wohnung im Dachgeschoss, aus deren Fenster dichte Rauchschwaden quollen. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten den Küchenbrand schnell löschen. Personen wurden hierdurch nicht verletzt. Nachdem zuvor alle Bewohner das Haus verlassen mussten, konnten zumindest fünf Parteien des Sechsfamilienhauses wieder zurück in ihre Wohnungen. Lediglich die Brandwohnung bleibt vorerst unbewohnbar. Mitarbeiter des zuständigen Ordnungsamtes Rheda-Wiedenbrück kümmerten sich um eine alternative Unterbringung der Bewohner der Dachgeschosswohnung. Die geschätzte Schadenshöhe liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

