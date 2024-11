Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Neuenkirchen-Vörden - vers. Einbruch in Bäckereigebäude

Am Donnerstag, 21. November 2024, gegen 04:37 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Osnabrücker Straße und versuchten sich gewaltsam Zugang zu einer dortigen Bäckerei zu verschaffen. Dies misslang jedoch. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs

Am Donnerstag, 21. November 2024, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr bis 20:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Pedelec. Das Pedelec, ein Kalkhoff Endeavour, war verschlossen in einem Innenhof in der Marienstraße abgestellt worden. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04447/943-0) entgegen.

Bakum - Aufbruch eines Opferstockes

Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Sonntag, 17. November 2024 11:00 Uhr bis Mittwoch, 20.November 2024 20:00 Uhr in eine Kirche in der Dorfstraße und versuchten dort das Schloss des Opferstockes zu öffnen. Augenscheinlich misslang dies. Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446/959710) entgegen.

Damme - Einbruch in Gartenhaus

In der Zeit von Mittwoch, 20. November 2024 12:00 Uhr bis Donnerstag, 21. November 2024 12:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück im Nelkenweg. Sie verschafften sich Zugang zu einer dortigen Gartenhütte. Diebesgut ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Pkw

Am Freitag, 22. November 2024, gegen 03:10 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Transporter, Fiat Ducato, welcher in der Straße Im Bülten abgestellt worden war. Sie öffneten den Kleintransporter, beim Versuch Werkzeug zu entwenden wurden sie durch den Geschädigten gestört und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/96066-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Mittwoch, 20. November 2024 18:30 Uhr bis Donnerstag, 21. November 2024 08:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter den Pkw eines 40-jährigen Mannes aus Vechta. Dieser hatte seinen Pkw, einen VW Golf in der Straße Moorgärten abgestellt. Der Schaden wurde auf 1.500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 21. November 2024 gegen 15:05 Uhr beschädigte ein derzeit unbekanner Lkw mit Anhänger einen geparkten Pkw. Der Pkw, ein Mercedes-Benz A160, war auf dem Parkstreifen in der Große Straße abgestellt. Der Lkw streifte den Pkw im Vorbeifahren. Hierbei wurde der Pkw beschädigt, der Schaden wurde auf 3.500,00 Euro geschätzt. Der Lkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf (Tel.: 05494/91420-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 21. November 2024 gegen 17:10 Uhr befuhre ein 20-jährige Vechtaerin mit ihrem E-Scooter den Radweg entlang der Osloer Straße in Fahrtrichtung Kreisverkehr Famila. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin übersah die 20-Jährige, welche den Fußgängerweg überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die 20-Järhige leicht verletzt wurde. Die Pkw-Fahrerin entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht / Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 21. November 2024 gegen 15:00 Uhr befuhr ein 14-jähriger Lohner mit seinem Fahrrad die Meyerhofstraße. Hierbei wurde er von einem derzeit unbekannten Pkw-Fahrer angefahren und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Nach Angaben des 14-Jährigen soll es sich bei dem verursachenden Pkw um einen grauen VW Polo gehandelt haben. Das Fahrzeug sei von einer weiblichen Person geführt worden. Der Pkw hatte die Ortskennung Vechta. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Verdacht der Urkundenfälschung

Am Freitag, 22. November 2024 gegen 11:15 Uhr, wurde ein Pkw auf der Vechtaer Straße in Daren festgestellt, der in Fahrtrichtung Vechta unterwegs war. Der Fahrer konnte bei der Kontrolle zwar einen Führerschein vorlegen, bei der Überprüfung des Führerscheines wurde jedoch festgestellt, dass der 23-Jährige keine Fahrzeuge führen durfte. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

