Cloppenburg - gefährlicher Körperverletzung

Am Donnerstag, 21. November 2024, gegen 09:50 Uhr kam es in einer Schule in der Leharstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine 15-jährige Schülerin schlug einer Mitschülerin, ebenfalls 15 Jahre, auf den Kopf und trat diese. Als eine weitere Mitschülerin, 15 Jahre, versuchte zu schlichten, wurde auch diese durch die Verursacherin geschlagen. Die Verursacherin wird in die Obhut ihrer Eltern übergeben, die beiden Opfer werden durch den Rettungsdienst erstversorgt. Eine der Schülerinnen wird in ein Krankenhaus transportiert.

Cloppenburg - vers. Einbruch in Baucontainer

In der Zeit von Montag, 18. November 2024 16:45 Uhr bis Donnerstag 21. November 2024 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle in der Eisenhutstraße und verschaffte sich Zutritt zu einem der dortigen Baucontainer. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - vers. Einbruch in Kita

In der Zeit von Samstag, 16. November 2024 16:30 Uhr bis Mittwoch, 20. November 2024 16:00 Uhr begaben sich unbekannte auf ein Grundstück in der Eisenhutstraße und versuchten sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Donnerstag, 21. November 2024, gegen 13:55 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Schützenstraße, obwohl er zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Vortest verlief positiv hinsichtlich THC und Kokain. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Essen (Old.) - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 21. November 2024, gegen 06:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Menslage mit seinem Pkw die Calhorner Straße in Richtung Bartmannsholte. In der dortigen abknickenden Vorfahrt kam ihr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw entgegen. Da dieser zu weit links fuhr musste die 23-Jährige ausweichen, geriet ins Schleudern und kam in einem Graben zum Stehen. Der derzeit unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt fort. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 20. November 2024 gegen 15:00 Uhr befuhr ein 80-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Pkw die Nikolausdorfer Straße in Richtung Garrel. Ein entgegenkommender Lkw kam mit seinem Auflieger von der Fahrbahn und schleuderte so Erdreich über die Fahrbahn. Hierbei wurde der Pkw des 80-Jährigen beschädigt. Der Schaden wurde auf 1.500,00 Euro geschätzt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinwiese nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/93942-0) entgegen.

