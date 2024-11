Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Dienstag 19. November 2024 16:00 Uhr bis Mittwoch 20. November 2024 08:15 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter die Heckscheibe eines Pkw, VW Golf, welcher in der Meeschenstraße abgestellt worden war. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

