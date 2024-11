Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (14.11.2024), im Zeitraum von 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer einen in der Stätzlinger Straße (30er Hausnummernbereich) geparkten Mini Cooper an. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Fahrer ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden an der hinteren Stoßstange liegt nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Oberhausen - Im Zeitraum von Dienstag (12.11.2024) 19.00 Uhr bis Mittwoch (13.11.2024) 15.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen in der Hofer Straße geparkten silbernen Mercedes. Anschließend entfernte sich der bislang Unbekannte ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden an der Stoßstange und dem rechten Scheinwerfer liegt nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell