Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mutmaßlicher Exhibitionist entblößt sich im Bochumer Hauptbahnhof - Bundespolizei stellt 40-Jährigen

Bochum - Essen (ots)

Am Sonntagabend (7. Juli) stellten Bundespolizisten einen Mann, der zuvor auf einem Bahnsteig im Hauptbahnhof Bochum seine Hose herunterzog und einer Reisenden sein Glied präsentierte.

Gegen 23:10 Uhr setzte die Polizei Bochum, das Bundespolizeirevier am Bochumer Hauptbahnhof über eine exhibitionistische Handlung auf dem Bahnsteig zu Gleis 7 in Kenntnis. Durch eine Videoauswertung der Überwachungskameras auf dem Bahnsteig, stellten die Bundespolizisten ein Mann fest, der sich der 29-jährigen Betroffenen näherte. Dabei kam es augenscheinlich zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Parteien, woraufhin der Tatverdächtige sich zunächst von der Essenerin entfernte. Anschließend beobachteten die Uniformierten, wie der 40-Jährige sich zu der jungen Frau drehte, seine Hose herunterließ und seinen Genitalbereich zeigte. Im Folgenden verließ der Deutsche den Bahnsteig in Richtung des Personentunnels.

Vor Ort wurde der Wohnungslose durch die Bundespolizisten angetroffen und mit dem Sachverhalt konfrontiert. Dieser machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Ermittlungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Bochum wegen Unterschlagung bereits nach dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen suchen ließ. Nach einem erteilten Platzverweis wurde der Polizeibekannte entlassen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischen Handlungen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell