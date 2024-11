Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt verkehrsgefährdenden Transporter

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (14.11.2024) war ein 41-Jähriger mit seinem verkehrsgefährdenden Transporter am Mittleren Moos unterwegs. Gegen 15.00 Uhr kontrollierte die Verkehrspolizei Augsburg den Transporter des 41-Jährigen, welcher sich augenscheinlich in einem schlechten Zustand befand. Bei der Kontrolle stellten die Beamten mehrere erhebliche technische Mängel fest. Die weitere Überprüfung des Transporters erfolgte durch einen Sachverständigen. Dieser stellte zwei verkehrsgefährdende Mängel und über 20 erhebliche Mängel fest. Die Weiterfahrt mit dem Transporter wurde unterbunden. Die Polizei ermittelt nun wegen mehreren Verkehrsdelikten gegen den 41-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell