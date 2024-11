Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Mehrere Einbrüche in Kindertagesstätten

In der Zeit von Dienstag, 19. November 2024 19:00 Uhr bis Mittwoch, 20. November 07:00 begaben sich unbekannte Täter auf Grundstücke in den Straßen Fontanestraße, Bachstraße und Lindenallee, verschafften sich Zugang zu den dortigen Räumlichkeiten der Kindertagesstätten und durchsuchten die Räumlichkeiten. Schadenssummen sind derzeit nicht bekannt. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Dienstag, 19. November 2024 07:00 Uhr bis Mittwoch, 20. November 2024 15:15 Uhr auf ein Grundstück in der Kieferngasse und verschafften sich Zutritt zum dortigen Einfamilienhaus. Es wurden diverse Wertgegenstände entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cappeln - Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte nach Hausfriedensbruch

Am Mittwoch, 20. November 2024, gegen 16:50 Uhr kam es zu einem polizeilichen Einsatz in einer Gaststätte in der Elstener Straße. Ein 24-jähriger Mann aus Oldenburg weigerte sich zum wiederholten Male die Räumlichkeiten der Gaststätte zu verlassen. Als die alarmierten Polizeikräfte eintrafen und das Gespräch mit dem Mann suchten, kam er auch hier den Anweisungen der Polizeikräfte nicht nach. Unvermittelt griff er die eingesetzten Beamten an. Er wurde mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und konnte dort fixiert werden. Hierbei wurden drei Beamte, im Alter von 25, 29 und 30 Jahren, sowie der 24-Jährige leicht verletzt. Auf richterlicher Anordnung wurde bei dem 24-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt, anschließend wurde er dem Gewahrsamsbereich der Polizei Cloppenburg zugeführt.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 20. November 2024, gegen 07:25 Uhr befuhr eine 47-jährige Frau aus Essen (Old.) mit ihrem Pkw die Dr.-Niemann-Straße in Richtung Emstek. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Durch den seitlichen Zusammenstoß wurde der Außenspiegel des Pkw beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln (Tel.: 04478/95860-0) entgegen.

Essen (Old.) - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Eine 56-jährige Frau aus Essen befuhr am 21. November 2024 gegen 05:37 Uhr mit ihrem Pkw die B 68 in Fahrtrichtung Essen. Kurz vor dem Kreuzungsbereich mit den Straßen Eichenallee und Uhlenflucht musste sie verkehrsbedingt bremsen. Dies übersah ein hinter ihr befindlicher 25-jähriger Fahrer eines Transporters aus Oyten. Es kam zum Auffahrunfall, im weiteren Verlauf geriet der Transporter in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden PKW eines 57-jährigen Cloppenburgers zusammen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die anderen Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme musste die B68 in diesem Bereich voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell