Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nackt unter Betäubungsmitteleinfluss

Artern (ots)

Am Mittwoch wandten sich Bürger aus Artern an die örtliche Polizei. Die Anrufer meldeten in der Hans-Christian-Göthe-Straße einen splitternackten Mann, der einen verwirrten Eindruck auf die Passanten machte. Durch Beamte wurde der nackte Mann wenig später vor der Polizeistation in Artern angetroffen. Der Einfluss von Betäubungsmittel bestätigte sich nach einem entsprechenden Drogenvortest. Im Umfeld sammelten die Polizeibeamte die "verlorene" Kleidung ein, bekleideten den Mann, ehe sie ihn mit mahnenden Worten an seiner Wohnanschrift ablieferten.

