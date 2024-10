Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Portemonnaie aus Einkaufskorb gestohlen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Einen kurzen Moment der Unachtsamkeit nutzten dreiste Diebe am Mittwoch in einem Supermarkt in der Brüsseler Straße. Die Geschädigte hatte ihr Portemonnaie in einem Korb in ihrem Einkaufswagen abgelegt. Als sie den Wagen kurz unbeaufsichtigt ließ, nutzten der oder die Täter die Gelegenheit und entwendeten die Geldbörse aus dem Korb. Als die Geschädigte ihre Waren auf das Kassenband legte, bemerkte sie schließlich den Diebstahl des Portemonnaies. Die Tat ereignete sich zwischen 14.50 Uhr und 15 Uhr. Wer den Diebstahl bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0274972

