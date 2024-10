Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Imbiss

Nordhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, 16.30 Uhr, gewaltsam in einen Imbiss in der Montaniastraße ein. Im Inneren der Gaststätte machten sich der oder die Täter an zwei Spielautomaten und einer Kasse zu schaffen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehr als zwanzigtausend Euro. Was genau die Täter erbeuteten, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Beamte der Kriminalpolizei kamen vor Ort zum Einsatz und sicherten Spuren. Wer den Einbruch bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

