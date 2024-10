Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kabel-Diebstahl auf Sportplatzgelände

Körner (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach dem Diebstahl von über 100 Metern Kabel, welche vom Gelände eines Sportplatzes in der Freudenstraße entwendet wurden. Der Wert der Kabel, welche mehrere Flutlichtmasten in Zukunft mit Strom versorgen sollten, beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Tat wurde am Mittwochmorgen bemerkt und angezeigt.

Wer kann Angaben zum Diebstahl machen? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Sportplatzes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0274470

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell