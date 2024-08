Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (16.08.-22.08.) sind insgesamt sechs Wohnungseinbrüche angezeigt worden - in zwei Fällen blieb es beim Versuch.

Es ist ein furchtbares Szenario: man kommt aus dem Urlaub zurück und stellt fest, dass in das eigene Zuhause eingebrochen worden ist. Die Schränke durchwühlt, die privaten Gegenstände überall verstreut und Wertgegenstände oder wichtige Erinnerungsstücke gestohlen. So auch geschehen in dieser Woche, als die Betroffenen nach dem Urlaub ihre aufgebrochene Wohnungstür vorfanden.

Um das zu verhindern, weist die Polizei Oberhausen immer wieder auf Möglichkeiten hin, wie man den Einbrechern das Leben schwer machen kann. Ein Termin, den Sie sich schon vormerken können, ist der 26.10.2024.

Beim Tag des Einbruchschutzes steht die mechanische Grundsicherung auf dem Programm. Welche Produkte erfüllen die Sicherheitsstandards? Wo gibt es einen von der Polizei empfohlenen Fachbetrieb? Diese und viele Fragen mehr werden (natürlich kostenfrei) beantwortet. Währenddessen gibt es auch für die Kleinen ein spannendes Unterhaltungsprogramm: Die Feuerwehr wird mit dem Kasperletheater da sein.

Wann? 26.10.2024 in der Zeit von 10 bis 16 Uhr

Wo? Marktstraße 47 in Oberhausen

Anmeldung notwendig? Nein, kommen Sie einfach vorbei!

