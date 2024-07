Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stralsund und der Polizeiinspektion Anklam - Auffinden einer leblosen Person in Greifswalder Wohnung

Greifswald (ots)

Am gestrigen Tag (04.07.2024) gegen 08:45 Uhr wurde während einer geplanten Durchsuchungsmaßnahme im Zusammenhang mit einem Betäubungsmittelverfahren in einer Greifswalder Wohnung eine männliche leblose Person aufgefunden. Die Identität des Mannes ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Tatverdacht des Totschlags richtet sich gegenwärtig gegen den 50-jährigen deutschen Wohnungsinhaber und gegen eine 17-jährige Deutsche, die sich während der Durchsuchungsmaßnahmen ebenfalls in der Wohnung aufhielt. Die beiden beschuldigten Personen wurden vorläufig festgenommen. Der 50-Jährige wurde am gestrigen Abend dem Haftrichter vorgeführt. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen. Die 17-Jährige wurde aufgrund ihres Gesundheitszustands zunächst in einer Klinik untergebracht und befand sich anschließend in Polizeigewahrsam. Durch den Haftrichter erging heute Nachmittag auch gegen sie ein Haftbefehl. Beide befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die genaueren Umstände, darunter die Tatbeteiligung, in welcher Beziehung Täter und Opfer zueinander standen sowie das Tatmotiv müssen die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Anklam klären. Sofern neue Informationen vorliegen wird unaufgefordert nachberichtet.

Die telefonische Erreichbarkeit des unten aufgeführten Pressekontakts wird für Rückfragen noch bis heute 19:30 Uhr sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell