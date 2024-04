Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti

Saarburg-Beurig (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 18.04.2024 und Montag, den 22.04.2024 kam es zu Sachbeschädigungen an einer neu errichteten Mauer im rückwärtigen Bereich des Bahnhofsgeländes und an zwei Türen des Jugendzentrums Saarburg, dass sich in unmittelbarer Nähe zum BHF befindet. Die Sachbeschädigungen wurden mittels Farbschmierereien in Form von grünen, roten und schwarzen Schriftzügen begangen. Insgesamt entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen der Tat, insbesondere solche, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 in Verbindung zu setzen.

