POL-PDTR: Mehrere Autoscheiben zerstört - Polizei sucht Zeugen

Trier-Ehrang (ots) - Am Dienstag, dem 23.04.2024 gegen 09:30 Uhr, kam es in der Ehranger Straße in Trier-Ehrang zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. An der Kreuzung zum Layweg beabsichtigte ein Kleinkraftradfahrer nach rechts zum Supermarkt abzubiegen. Währenddessen überholte ein bislang unbekannter Motorradfahrer das vor ihm fahrende Kleinkraftrad verbotswidrig rechts. Der Fahrer des Kleinkraftkrads musste ...

mehr