Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Autofahrer fährt in die Uecker in Pasewalk

Pasewalk (ots)

Am heutigen Tag (02.07.2024) gegen 05:30 Uhr meldete sich ein Hinweisgeber bei der Rettungsleitstelle und gab an, dass sich eine Person in einem Fahrzeug in der Uecker befinden soll. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Pasewalk und des Polizeireviers Pasewalk rückten zum Einsatzort an der Uecker aus und konnte den Sachverhalt vor Ort bestätigen.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Pkw Mitsubishi. Dieser war bereits bis zur Unterkante des Dachs mit Wasser vollgelaufen. Außerdem konnte eine Person im Fahrzeug festgestellt werden, die sich noch bewegte. Die Feuerwehr und die Polizei leiteten umgehend Maßnahmen zur Bergung der Person ein. Durch Einschlagen der Fenster- sowie Frontscheibe durch die Feuerwehr konnten die Türen entriegelt und der Mann geborgen werden. Der 62-jährige deutsche Mann im Inneren des Pkw wurde schließlich ansprechbar und auf dem Beifahrersitz sitzend durch die Einsatzkräfte angetroffen. Noch vor Ort wurde er medizinisch behandelt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Fahrzeugführer des Pkw Mitsubishi einen Feldweg aus Richtung Speicherstraße (Innenstadt) kommend und kam mutmaßlich aufgrund von Trunkenheit nach links von der Fahrbahn ab. Dabei geriet das Fahrzeug in die Uecker und trieb unter der Fußgängerbrücke hindurch, wo es dann ca. auf Höhe des Klärwerks festgestellt werden konnte.

Vor Ort konnten die Beamten außerdem Reifenspuren sichern, welche Schlangenlinien aufwiesen. Aufgrund vorliegender Hinweise auf eine Alkoholisierung des 62-Jährigen verlegten die Polizeibeamten zur Blutprobenentnahme in das Klinikum Pasewalk. Untersuchungen ergaben einen Wert von 1,62 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Aufgrund von Unterkühlung verbleibt der 62-Jährige zunächst im Krankenhaus.

Gegen 07:00 Uhr begann die Bergung des Pkw Mitsubishi, welche bis 08:30 Uhr andauerte. An dem Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts von Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell