LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Bickenriede (ots) - 4000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Wildunfalls, der sich am Dienstagabend im Eichsfeldkreis ereignete. Ein 21-Jähriger Autofahrer befuhr gegen 21.10 Uhr die Straße in Richtung Bickenriede. Als nach einer Kurve ein Waschbär die Fahrbahn querte, kam es zum Zusammenstoß. Der Waschbär erlag seinen Verletzungen an der Unfallstelle. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

