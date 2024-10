LPI-NDH: Mit Waschbär kollidiert

Heilbad Heiligenstadt/Bleicherode (ots) - Am Dienstag wurden mehrere Personen Opfer betrügerischer Spendensammler. Die Täter waren in einem Supermarkt in Bleicherode im Landkreis Nordhausen sowie in einem Einkaufsmarkt in Heiligenstadt im Eichsfeldkreis aktiv. Die vermeintlichen Spendensammler gaben vor, für taubstumme Menschen Spendengelder zu sammeln. Die Geschädigten wurden schließlich misstrauisch und ...

