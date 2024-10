Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rentnerin beraubt

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 15.10.2024 ist eine Rentnerin in Altenburg, Am Stadtwald beraubt worden. Die Geschädigte war früh gegen 09:00 Uhr auf der Straße durch einen Mann angesprochen und gefragt worden, ob diese Geld wechseln kann. Als sie ihre Geldbörse hervorholte, entriss der Täter ihr das Portemonnaie und stieß die Rentnerin zu Boden. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Pappelstraße. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei ergaben bisher keine Hinweise auf den Täter. Die Geschädigte und ein Zeuge beschrieben den Täter wie folgt: kleiner als 1,80 m, ca. 18 Jahre alt, blondes Haar, bekleidet mit einer Daunenjacke. Die 88-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Die Polizeiinspektion Altenburger Land bittet Bürger, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich mit der Polizei unter der Bezugsnummer 0266921/2024 in Verbindung zu setzen (Tel. 03447 / 471-0). (CS)

