Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Unfall gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg: Die Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer nahm die Altenburger Polizei am vergangenem Freitag (04.10.2024) auf und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Gegen Mittag (12:55 Uhr) ging die Meldung zu einem in der Franz-Mehring-Straße am Boden liegenden Radfahrer ein, sodass Polizei und Rettungsdienst unverzüglich zum Unfallort ausrückten. In der Folge wurde der schwer verletzte 62-Jährige von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können werden gebeten, sich unter Nennung der Bezugsnummer 0258111/2024 bei der Altenburger Polizei zu melden. Tel. 03447 / 4710. (RK)

