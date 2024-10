Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei warnt vor betrügerischen Spendensammlern

Heilbad Heiligenstadt/Bleicherode (ots)

Am Dienstag wurden mehrere Personen Opfer betrügerischer Spendensammler. Die Täter waren in einem Supermarkt in Bleicherode im Landkreis Nordhausen sowie in einem Einkaufsmarkt in Heiligenstadt im Eichsfeldkreis aktiv. Die vermeintlichen Spendensammler gaben vor, für taubstumme Menschen Spendengelder zu sammeln. Die Geschädigten wurden schließlich misstrauisch und informierten die Polizei. Wie sich bei den bisheringen Ermittlungen herausstellte, sind die Opfer von den Unbekannten unter Vortäuschen falscher Tatsachen um ihr Geld betrogen worden. Bei Eintreffen der Polizeibeamten hatten sich die vermeintlichen Spendensammler bereits in unbekannte Richtung entfernt. Die Beamten leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Die Polizei warnt vor derartigen Trickbetrügern. Seien Sie stets misstrauisch und achten Sie auf die Seriosität von Spendensammlern. Gemäß Thüringer Sammlungsgesetz bedürfen Sammlungen von Geld- oder Sachspenden oder Spenden geldwerter Leistungen durch unmittelbares Einwirken von Person zu Person auf Straßen oder Plätzen oder jedermann zugänglichen Räumen der Erlaubnis.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell