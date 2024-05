POL-GM: Versuchter Einbruch in Tankstelle

Oberbergischer Kreis (ots) - Zwischen 16 Uhr am Montag und 7 Uhr am Dienstag (7. Mai) haben Kriminelle mehrere Elektronikgeräte und Bargeld aus den Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte in der Weidenstaße im Gummersbacher Stadtteil Bernberg gestohlen. In der Westfalenstraße in Wipperfürth-Kreuzberg sind Unbekannte im gleichen Tatzeitraum ebenfalls in einen Kindergarten eingebrochen. Sie stahlen zwei Laptops und eine geringe Menge Bargeld. Auch in ...

mehr