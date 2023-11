Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an Linienbus

Ludwigshafen (Rheingönheim) (ots)

Bislang unbekannte Täter bewarfen in der Nacht zu Mittwoch, 01.11.2023, gegen 00:50 Uhr, einen an der Straßenbahnendhaltestelle in Ludwigshafen-Rheingönheim abgestellten Linienbus mit Eiern und schlugen die Heckscheibe mittels Notfallhammer ein. Nach Tatausführung flohen die Täter in das angrenzende Wohngebiet. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell