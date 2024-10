Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Moped übersehen und kollidiert

Roßleben (ots)

In der Zigelrodaer Straße kollidierte am Montagabend ein Pkw mit einem Moped. Der 17-jährige Mopedfahrer und seine 15-jährige Sozia zogen sich in der Folge des Unfalls Verletzungen zu. Sie wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht. Zur Unfallursache ermittelt die Polizeistation Artern. Ersten Ermittlungen nach beabsichtigte der Pkw eine Parklücke einzufahren und übersah hierbei den herannahenden Mopedfahrer mit seiner Mitfahrerin.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell