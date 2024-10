Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand einer Mülltonne

Nordhausen (ots)

In der Leimbacher Straße eilten am Montag gegen 22.20 Uhr Feuerwehr und Polizei zu einem Mülltonnenabstellplatz. In der Überdachung brannte eine Mülltonne komplett nieder. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Auf unbekannte Weise geriet das Müllbehältnis in Brand. Die eingesetzten Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Zeugen, die Hinwiese geben können, warum es zum Brand kam, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0273051

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell