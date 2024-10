Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 1.10.2024, 21.00 Uhr wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall auf der Warendorfer Straße in Oelde verletzt. Ein 65-jähriger Stromberger befuhr mit seinem Pkw die Warendorfer Straße stadteinwärts. Nach Passieren der Kreuzung Nordring/Berliner Ring betrat der 45-jährige Fußgänger, der zuvor auf dem Gehweg der Warendorfer Straße stand, plötzlich die Fahrbahn. Trotz einer sofortigen Gefahrenbremsung konnte der Stromberger den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Oelder stieß zunächst gegen die Motorhaube und dann gegen die Frontscheibe, ehe er auf die Straße stürzte. Rettungskräfte brachten den verletzten 45-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Warendorfer Straße war bis zum Abschluss der Verkehrsunfallaufnahme einseitig gesperrt. An dem Auto entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell