POL-WAF: Ahlen. Eine Leichtverletzte und zwei total beschädigte Autos

Warendorf (ots)

Eine Leichtverletzte und zwei total beschädigte Autos mit einem Sachschaden von etwa 54.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag, 1.10.2024, gegen 22.30 Uhr in Ahlen auf der Kreuzung Hammer Straße/Im Hövenerort/Am Morgenbruch ereignet hat. Eine 21-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Straße Im Hövenerort in Richtung der Straße Am Morgenbruch. Die Oelderin hielt zunächst an der für sie rot zeigenden Ampel. Als die Ampel für Radfahrer auf Grün umschaltete, fuhr die junge Frau los, obwohl für sie noch rot galt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 45-Jährigen aus Hamm. Dieser befuhr mit seinem Pkw die Hammer Straße stadteinwärts. Durch die Wucht des Zusammenpralls schleuderte der Pkw der Oelderin gegen eine Laterne. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt.

