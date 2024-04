Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei gestohlenen Fahrräder

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden zwei hochwertige Fahrräder gestohlen. Zunächst hatte sich ein Unbekannter in der Nacht zu Freitag in der Clara-Zetkin-Straße an einem Kellerabteil zu schaffen gemacht. Nachdem er dieses gewaltsam geöffnet hatte, schnappte er sich das darin abgestellte Pedelec Moustache. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute im Wert von 7.000 Euro. In einem Mehrfamilienhaus im Erfurter Norden brach ebenfalls eine unbekannte Person ein. Diese hatte sich in den vergangenen Wochen Zugang zu zwei Kellerabteilen verschafft und u.a. ein E-Bike im Wert von 3.600 Euro gestohlen. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

