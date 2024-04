Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Laptop gestohlen

Erfurt (ots)

Aus einer Ferienwohnung in der Erfurter Innenstadt erbeutete am Sonntag ein Einbrecher einen Laptop. Der Unbekannte war zunächst in das Wohnhaus eingebrochen und gelangte in das Appartement. Dort fand er einen Laptop im Wert von 1.600 Euro und steckte diesen kurzerhand ein. Anschließend flüchtete er unerkannt. Die Besitzerin bemerkte den Einbruch Sonntagnacht und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

