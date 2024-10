LPI-NDH: Essen angebrannt

Körner (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach dem Diebstahl von über 100 Metern Kabel, welche vom Gelände eines Sportplatzes in der Freudenstraße entwendet wurden. Der Wert der Kabel, welche mehrere Flutlichtmasten in Zukunft mit Strom versorgen sollten, beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Tat wurde am Mittwochmorgen bemerkt und angezeigt. Wer kann Angaben zum Diebstahl machen? Wem sind verdächtige Personen ...

