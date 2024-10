Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täter lösen Einbruchsalarm aus

Nordhausen (ots)

Am Mittwochabend machten sich Unbekannte gegen 21.15 Uhr an einem Tor im Außenbereich eines Baumarktes im Darrweg zu schaffen. Der oder die Täter öffneten das Tor gewaltsam, wodurch sie den Einbruchsalarm auslösten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Diebe bereits geflüchtet. Ob sie Beute machten, muss nun ermittelt werden. Sie verursachten einen Sachschaden von mindestens 150 Euro. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Personen in der Nähe des Baumarktes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0275272

