Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 19. November 2024, gegen 06:50 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren den Außenspiegel des Pkw eines 30-jährigen Mannes Vechta. Aufgrund der engen Fahrbahn an der Amerbuscher Straße konnte der 30-Jährige nicht ausweichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444/96722-0) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 20. November 2024, gegen 07:10 Uhr befuhr eine 49-jährige Frau aus Goldenstedt mit ihrem Pkw die Lohner Straße in Richtung Steinfeld. In Höhe der Einmündung Am Ondruper Berg kam es zur Berührung mit einem entgegenkommenden Sattelauflieger. Der Fahrer des Sattelaufliegers setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Am Pkw der 49-Jährigen entstand ein Schaden von 1.500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/96066-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Räumlichkeiten eines Verbrauchermarktes

Am Donnerstag, 21. November 2024, gegen 02:14 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Bergstraße, verschafften sich Zutritt zum dortigen Verbrauchermarkt/Bäckerei und durchwühlten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten unter anderem Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

