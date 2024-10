LPI-SLF: PKW verselbstständigt sich und rollt gegen Haus und Garage

Neustadt an der Orla (ots) - Am frühen Samstagmorgen wurde der Polizei ein Einbruch in einen Getränkemarkt in Neustadt/ Orla in der Schleizer Straße gemeldet. Aufgrund sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte ein 30-Jähriger auf frischer Tat gestellt und zunächst vorläufig festgenommen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen ...

