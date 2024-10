Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bettelbetrüger durch Polizeibeamte gestellt

Schleiz (ots)

Am Sonntag, gegen 17.50 Uhr, täuschten die beiden Insassen eines PKW Audi in Schleiz, in Höhe Kreisel Heinrichsruh, einen Notfall vor. Der 31-Jährige sowie der 54-Jährige hielten den Fahrer eines vorbeifahrenden PKW an und erbaten Bargeld, da der Kraftstoff ausgegangen sei und sie weder Dokumente noch Geld bei sich führen. Der Angehaltene und ein weiterer hinzugekommener Zeuge waren Polizeibeamte im Dienstfrei und erkannten sofort, dass es sich hierbei um eine Betrugsmasche handelt und leiteten weitere Maßnahmen ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten wieder entlassen. Sollte es weitere Geschädigte geben, werden diese gebeten sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 027133 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden. Die Polizei rät zur Vorsicht. Natürlich sollte in einem Notfall Hilfe geleistet werden aber behalten Sie ein gesundes Misstrauen! Lassen Sie sich auf keinen Fall auf Pfandgeschäfte ein. Meist bieten Ihnen die Täter für das übergebene Geld wertlosen Schmuck oder sonstige Gegenstände an. Verständigen Sie im Zweifelsfall immer die Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell