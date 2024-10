Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Täter nach Einbruch in einem Getränkemarkt gestellt

Neustadt an der Orla (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde der Polizei ein Einbruch in einen Getränkemarkt in Neustadt/ Orla in der Schleizer Straße gemeldet. Aufgrund sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte ein 30-Jähriger auf frischer Tat gestellt und zunächst vorläufig festgenommen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld geführt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell