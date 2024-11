Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg - KORREKTUR

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Old.) - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 21. November 2024, gegen 06:30 Uhr befuhr eine 23-jährige Frau aus Menslage mit ihremPkw die Calhorner Straße in Richtung Bartmannsholte. In der dortigen abknickenden Vorfahrt kam ihr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw entgegen. Da dieser zu weit links fuhr musste die 23-Jährige ausweichen, geriet ins Schleudern und kam in einem Graben zum Stehen. Der derzeit unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt fort. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen.

