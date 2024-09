Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord

Folgemeldung 1: Polizeieinsatz an Schulzentrum in Lübeck

Lübeck (ots)

Am 25.06.2024 kam es an einem Schulzentrum in Lübeck St. Lorenz Nord zu einem Großaufgebot an Einsatzkräften der Polizei. Anlass dafür war ein über das Meldesystem der Emil-Possehl-Schule ausgelöster Amok-Alarm. Im Verlauf des Einsatzes wurden das gesamte Schulgelände, die Klassenzimmer sowie alle dazugehörigen Gebäude durchsucht. Hinweise auf eine Gefährdung durch Personen oder Sachen konnten in diesem Zusammenhang nicht erlangt werden.

In der Folge des Einsatzes wurden polizeiliche Ermittlungen eingeleitet, um die Hintergründe der Alarmierung zu klären. Die Untersuchungen sind nun abgeschlossen. Es konnte nachweislich festgestellt werden, dass es sich bei der Auslösung um keine mutwillig herbeigeführte Alarmierung handelte. Vielmehr hat eine durch die Hansestadt Lübeck beauftragte Untersuchung ergeben, dass ein Melder nicht nach den Herstellervorgaben installiert war und es so zur Auslösung kam.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell