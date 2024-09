Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Eutin

Zusammenstoß mit Bus: Frau nach Verkehrsunfall in Eutin verstorben

Lübeck (ots)

Am Sonntagnachmittag (15.09.2024) ist eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Eutin von einem Bus erfasst worden. Dabei erlitt die 85-jährige Frau so schwere Verletzungen, sodass sie in der Folge in einem Krankenhaus verstarb.

Gegen 15:05 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst zu dem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Albert-Mahlstedt-Straße/ Heinrich-Westphal- Straße alarmiert. Vor Ort stellten die Beamten einen Omnibus fest, der an der Lichtzeichenanlage in Fahrtrichtung Bahnhof stand. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und ein Notarzt behandelten eine Fußgängerin, die lebensgefährlich verletzt auf der Fahrbahn lag.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 60-jährige Führer des Linienbusses die Albert-Mahlstedt-Straße und beabsichtigte von dort aus nach rechts in die Heinrich-Westphal-Straße abzubiegen. Beim Abbiegen stieß er mit der 85-jährigen Fußgängerin zusammen, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Gehwagen den Fußgängerüberweg der Ampelanlage der Heinrich-Westphal-Straße überquerte. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen sperrte die Polizei den Kreuzungsbereich. Zwecks Feststellung und Klärung der genauen Unfallursache und weiteren Umstände wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck ein Sachverständiger an den Unfallort bestellt.

Unter Begleitung eines Notarztes brachten Rettungskräfte die lebensgefährlich verletzte Ostholsteinerin mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Verletzungen erwiesen sich jedoch als so schwer, sodass sie in der Folge verstarb.

