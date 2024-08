Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Wohnhaus in Armstorf - unbekannte Täter entwenden PKW mit vorgefundenem Schlüssel, lassen auf der Flucht aber weitere Schlüssel zurück (Lichtbild)

Cuxhaven (ots)

Armstorf. In den Sonntagmorgenstunden (25.08.2024) brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 04:30 Uhr bis 05:30 Uhr in ein Wohnhaus in der dortigen Hauptstraße ein. Im Objekt wurde unter anderem der Fahrzeugschlüssel eines Opel Corsa (blau, Baujahr 2009) entwendet. Dieser PKW wurde im Anschluss zur Flucht genutzt. Während der Flucht verlor der Täter oder die Täterin zwei andere Schlüssel, welcher nicht aus dem Wohnhaus stammte.

Zeugen, die Hinweise zur Herkunft dieser Schlüssel geben können sowie Zeugen, die Hinweise zur Tat und zum Verbleib des PKW geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.

