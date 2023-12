Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am späten Donnerstagabend (14.12.2023), gegen 22:20 Uhr, befand sich ein 37-Jähriger in einer Bar in der Bürgermeister-Trupp-Straße und geriet dort mit einem weiteren Gast in Streit. Das Streitgespräch verlagerte sich vor die Bar, wo der Unbekannte dem 37-Jährigen ins Gesicht schlug. Als dieser sich wehrte, seien circa 10 weitere Personen auf ihn losgegangen, hätten auf ihn eingeschlagen und ihn am Boden liegend getreten. Im Anschluss seien sie zu Fuß geflüchtet. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

