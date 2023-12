Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen (14.12.2023), gegen 07:20 Uhr, war eine 22-jährige Autofahrer auf der K3 von Mutterstadt kommend in Richtung Oggersheim unterwegs. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Transporters war auf der A650 in Richtung Ludwigshafen unterwegs und an der Ausfahrt Oggersheim Süd abgefahren. An der Einmündung des Zubringers der K3 bog der Fahrer nach links auf den Einfädelungsstreifen der K3 ab. Als die 22-Jährige sich auf gleicher Höhe rechts neben dem Transporter befand, zog dieser unmittelbar auf die rechte Spur. Die 22-Jährige musste ausweichen und kollidierte in Folge mit der Leitplanke. Sie wurde hierbei leicht verletzt. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf das unfallbeteiligte Fahrzeug geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell