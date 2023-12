Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz nach flüchtigem Gefangenen

Ludwigshafen (ots)

Aktuell kommt es in Ludwigshafen zu einem größeren Polizeieinsatz am städtischen Klinikum. Kurz vor 10 Uhr wurde dir Polizei alarmiert, da ein Strafgefangener am Klinikum vor den begleitenden Beamten der Justizvollzugsanstalt geflüchtet war. Der Gefangene flüchtete mit einem schwarzen Roller ohne Kennzeichen. Er ist mit schwarzen Hosen, schwarzen Schuhen olivfarbenem Parka bekleidet und trug einen Helm. Bei der Flucht war er in Begleitung einer weiteren Person, diese soll die JVA Beamten mit einer Waffe bedroht haben. Es soll auch geschossen worden sein. Derzeit fahndet die Polizei mit starken Kräften. Hinweis an die Bevölkerung: Nehmen Sie keine Anhalter im Stadtgebiet Ludwigshafen mit. Wenn Sie die flüchtige Person sehen wählen Sie sofort den Notruf 110.

