POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 23.11.2024

49632 Essen (Oldenburg) - Einbruch in Kita

In der Zeit von Donnerstag, 21. November 2024, 17:00 Uhr bis Freitag, 22. November 2024, 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Personen auf ein Grundstück in der Straße Auf dem Esch und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Innerhalb des Gebäudes wurden sämtliche Räume durchsucht. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Hinweise nimmt die Polizeistation in Essen (Tel.: 05434-924700) entgegen.

49632 Essen (Oldenburg) - Einbruch in Grundschule Bevern

In der Zeit von Donnerstag, 21. November 2024, 17:00 Uhr bis Freitag, 22. November 2024, 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Personen auf ein Grundstück in der Mühlenstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Auch hier wurden sämtliche Räume durchsucht. Die genaue Höhe des Sachschadens ist bislang noch unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt auch hier die Polizeistation in Essen (Tel.: 05434-924700) entgegen.

49632 Essen (Oldenburg) - zwei versuchte Einbrüche in Kindergarten und Kinderkrippe

In der Zeit von Donnerstag, 21. November 2024, 18:30 Uhr bis Freitag, 22. November 2024, 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Personen auf Grundstücke in der August-Meyer-Straße und versuchten sich Zugang zum jeweiligen Gebäude zu verschaffen. Man hebelte beim Kindergarten an der Haupteingangstür und bei der Krippe an der Nebeneingangstür. Man schaffte es jedoch nicht ins Gebäude. Die Höhe des angerichteten Schadens ist bislang unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt auch hier die Polizeistation in Essen (Tel.: 05434-924700) entgegen.

49699 Lindern - Einbruch in Lagerhalle

In der Zeit von Freitag, 22. November 2024, 00:06 Uhr bis 00:47 Uhr begaben sich unbekannte mit ihrem Transporter durch Aufschneiden eines Vorhängeschlosses sowie durch Verschieben eines Betonblocksteins mittels eines selbstgebauten Werkzeuges auf das Grundstück im Hünensteinweg. Weiterhin begaben sich die unbekannten Personen durch Aufschneiden eines Vorhängeschlosses in die dortige Lagerhalle und entwendeten diverse Feuerwerkskörper. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter Tel.: 05432803840 entgegen.

49692 Cappeln- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitag, 22. November 2023, 18:45 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Essen (Oldenburg) mit seinem Pkw die Cloppenburger Straße entlang, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Weiterfahrt wurde untersagt.

49681 Garrel - Unfall mit zwei Leichtverletzten

Am Donnerstag, 21. November 2024, gegen 10:20 Uhr befuhr ein 90-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw den Beverbrucher Damm von Beverbruch kommend in Richtung Oldenburger Straße. In Höhe einer Hofeinfahrt wollte der 90 -jährige PKW- Führer nach links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw. Es kam zum Frontalzusammenstoß, infolgedessen beide Pkw nicht mehr fahrbereit waren. Beide Fahrzeugführer wurden leichtverletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

49661 Cloppenburg- Unfall mit schwerverletzter Person

Am Freitag, den 22.11.2024 gegen 12:34 Uhr fuhren eine 31- jährige Frau aus Apen und ein 35- jähriger Mann aus Cloppenburg in genannter Reihenfolge die Bether Straße aus Richtung Drüdingstraße kommend in Richtung B72. Aufgrund Rotlichtanzeige der Ampelanlage musste die Frau mit ihrem PKW verkehrsbedingt halten. Der PKW- Führer sah dies zu spät und fuhr auf den PKW der Frau auf. Danach klagte die Frau über starke Schmerzen im Brustkorbbereich und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

49696 Molbergen- Verkehrsunfallflucht

Am 22. November 2024 zwischen 07:30 Uhr und 12:00 Uhr beschädigt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Ermker Straße beim Vorbeifahren den Fiat PKW des Anzeigenden und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich unter 04475-941220 bei der Polizei in Molbergen zu melden.

49685 Emstek- Verkehrsunfallflucht

Am 22. November 2024 gegen 06:35 Uhr touchierten sich in der Eichenallee im Begegnungsverkehr zwei PKW im Bereich des jeweilig linken Außenspiegels. Es entstand Sachschaden am Skoda der Anzeigenden. Der Unfallverursacher verließ den Unfallort unerlaubt ohne sich um den notwendigen Personalienaustausch zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich unter 04473-932180 bei der Polizeistation in Emstek zu melden.

