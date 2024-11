Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Vermisster 65-jähriger Mann aus Bad Münder leblos aufgefunden

Bad Münder/ Hessisch Oldendorf (ots)

Am Sonntag (03.11.2024) meldete eine Frau aus Bad Münder, gegen 15:00 Uhr, ihren Ehemann als vermisst. Dieser habe eine Wanderung geplant und sei nicht wieder nach Hause zurückgekehrt. Durch die Einsatzkräfte der Polizei Bad Münder wurden umgehende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Hierbei konnte das Fahrzeug des Vermissten, gegen 16:45 Uhr, am Waldrand bei Kessiehausen aufgefunden werden. Die Suchmaßnahmen wurden anschließend im Waldgebiet des Süntels bei Kessiehausen unter Hinzuziehung der Rettungshundestaffel und der Drohnenstaffel der Feuerwehr ausgeweitet. Einsatzkräfte der Polizei Bad Münder und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden waren im Einsatz. Durch die Rettungshundestaffel konnte zunächst im Waldgebiet die Tasche des Vermissten aufgefunden werden. Im weiteren Verlauf wurde an einem tiefen Abhang eine leblose Person, gegen 00:30 Uhr, aufgefunden. Diese konnte als die vermisste Person identifiziert werden. Nach jetzigen Erkenntnissen kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Zum jetzigen Zeitpunkt wird ein tragischer Unfall als wahrscheinlich angesehen. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an. Die Bergung der Person wurde durch die Höhenrettung der Feuerwehr durchgeführt und dauerte bis in die Morgenstunden.

