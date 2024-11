Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Ölspur nach Verkehrsunfall - Ermittlungen führen die Polizei zum Fahrer

Meinbrexen (ots)

Am Freitagmorgen (01.11.2024) gegen 08.30 Uhr wurde die Polizei Holzminden zu einer Ölspur in der Dorfstraße in Meinbrexen gerufen, die offenbar durch einen Verkehrsunfall verursacht wurde. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte ein verlassenes Fahrzeug vor, dessen Fahrer offenbar die Kontrolle über das Auto verloren hatte. Beim Überfahren eines Bordsteins riss die Ölwanne des Fahrzeugs auf, was zu einer erheblichen Verunreinigung auf der Straße führte. Durch umfangreiche Ermittlungen konnte der 23-jährige Fahrer aus Beverungen ermittelt werden. Der Unfallzeitpunkt konnte auf etwa 3:00 Uhr in der Nacht eingegrenzt werden. Als die Polizei den Fahrer antraf, räumte er den Verkehrsunfall ein. Ihm wurde zunächst der Vorwurf der Verkehrsunfallflucht eröffnet. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer zur Unfallzeit nicht fahrtüchtig war. Aus diesem Grund wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt, und der Führerschein des Fahrers beschlagnahmt. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Pkw. Die Höhe der Schäden muss aktuell noch ermittelt werden.

Die Ortsfeuerwehr Lauenförde/Meinbrexen sowie der Bauhof der Samtgemeinde Boffzen waren ebenfalls im Einsatz, um die Gefahrenstelle durch die entstandene Ölspur zu beseitigen.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die weitere Angaben zu dem Vorfall machen können, sich mit der Polizei Holzminden unter der Rufnummer 05531-958-0, per Email an poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de oder mittels Online-Wache (www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de) in Verbindung zu setzen.

